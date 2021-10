Maltempo: alluvionata Pontinvrea, chiusa la A26

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 04 OTT – L’esondazione del torrente Erro ha

alluvionato il comune di Pontinvrea. Il torrente è uscito dagli

argini in diversi punti riversando acqua nelle strade del paese

allagando negozi e scantinati. Esondato anche il Bormida in tre

punti, alcune strade risultano allagate e inagibili a Cairo

Montenotte. Chiuse alcune provinciali nel savonese e anche la

strada statale 334 del Sassello a causa dell’esondazione. Sul

posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

Il maltempo ha provocato anche diverse frane. Una di queste ha

interessato la A26 tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria) in

direzione nord che è stato chiuso al traffico. Resta chiusa

anche la A10 in un tratto tra Ceva (Cuneo) e il bivio A6/A10

(ANSA).



—

