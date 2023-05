Maltempo: ancora piogge in Piemonte,migliora decisamente in E-R

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Piogge ancora in Piemonte mentre la

situazione meteorologica migliora decisamente in Emilia Romagna.

Secondo l’ultima analisi de iLMeteo.it in queste ore l’Italia è

ancora alle prese con un insidioso vortice ciclonico che

continua a far piovere su alcune regioni. Le precipitazioni sono

ancora presenti sul Piemonte, soprattutto in provincia di Torino

e Cuneo, a ridosso dei rilievi alpini.

In Emilia Romagna invece sta avanzando l’anticiclone Zefiro

per cui la situazione è già migliorata e le piogge sono cessate.

Sulle zone colpite dall’alluvione ora la farà da padrone il sole

e un clima anche a tratti piuttosto caldo, quasi estivo. Nella

giornata di lunedì 21 in Piemonte si prevedono le ultime

precipitazioni, sempre in provincia di Torino e Cuneo, in attesa

di un deciso miglioramento nel corso del pomeriggio. Bel sole e

clima caldo in Emilia Romagna. (ANSA).



