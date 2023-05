Maltempo: assessore Marche, situazione in miglioramento

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 17 MAG – “I corsi d’acqua principali, i

fiumi nella parte nord delle Marche, il Foglia, il Metauro, il

Misa, pur essendo andati più volte in allarme rosso hanno retto,

forse grazie anche ai lavori che sono stati fatti, e ora il

livello sta calando. Penso che la situazione sia sotto

controllo. Sono previste piogge ancora nelle prossime ore, ma

non ai livelli di ieri”. Lo dice all’ANSA l’assessore regionale

alla Protezione civile delle Marche Stefano Aguzzi, che sta

monitorando dalla Sala Operativa la situazione della regione, in

allerta arancione da ieri e colpita da un’ondata di maltempo

nella parte settentrionale.

Aguzzi ha appena controllato la situazione del fiume Misa a

Pianello di Ostra (da dove era partita la rovinosa ondata di

piena dello scorso settembre, ndr), e anche lì “il livello del

fiume sta scendendo”. Non ha retto invece il cosiddetto

reticolo minore: fossi, torrenti e fossati. Ci sono state

esondazioni a Pesaro, Senigallia, Marotta Mondolfo, Fano, “con

parecchi danni”, allagamenti e fango. Ci sono state esondazioni

anche del torrente Tavolo a Gradar e Gabicce. In questo momento

c’è “un allarme rosso” per il torrente Arzilla a Fano, “che

stiamo verificando” spiega Aguzzi. Ieri ci sono state “una

quindicina di sfollati a Senigallia e una decina a Pesaro. Il

sindaco di Monte Grimano Terme, per precauzione, ha spostato in

un albergo una cinquantina di ospiti di un centro protetto

residenziale”, racconta l’assessore. Si sta monitorando anche la

situazione nella zona montana, dove ci sono state “decine di

frane”, in particolare ad Auditore e Sassocorvaro. La Protezione

civile ha allertato l’altra sera i prefetti e i Comun, “abbiamo

lavorato sui territori con 300 volontari”. Ora l’attenzione si è

spostata sul Fermano, dove nelle prime ore di oggi ci sono stati

temporali e qualche corso d’acqua è uscito dagli argini”. Ma si

conta soprattutto sul fatto che ha smesso di piovere un po’

ovunque. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte