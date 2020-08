Maltempo: cade albero vicino ospedale Cagliari,nessun ferito

(ANSA) – CAGLIARI, 31 AGO – La pioggia e il forte vento che

in queste ore si sono abbattute su Cagliari hanno provocato il

crollo di un pino, all’interno dell’area dell’ospedale San

Giovanni di Dio, nella parte alta della città.

L’albero è piombato sull’auto di un dipendente dell’ospedale,

danneggiandola. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una ditta

chiamata per rimuove l’albero.

Rami pericolanti e alberi caduti anche a Iglesias e Carbonia,

anche in questo caso non si registrano feriti. Sul posto stanno

operando le squadre dei vigili del fuoco. (ANSA).



—

