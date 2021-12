Maltempo: California, nevicate record sulla Sierra Nevada

Condividi l'articolo

La catena montuosa della Sierra Nevada, in California, ha registrato finora questo mese (dato aggiornato a ieri) ben 5,13 metri di neve, il livello più alto mai raggiunto a dicembre da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1970. Lo riporta la Cnn sottolineando che il record segue mesi di estrema siccità che hanno alimentato incendi e provocato scarsità d’acqua.

Le rilevazioni sono state fatte al Passo Donner, a est di Sacramento, dal Central Sierra Snow Laboratory della University of California, Berkeley. Inoltre, il dicembre 2021 diventa così il terzo mese più nevoso in assoluto in California (in testa a questa classifica c’e’ il gennaio 2017, con 6,04 metri di neve).

(ANSA).



