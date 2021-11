Maltempo: col pick-up in un fiume, salvato dai Vigili Fuoco

Condividi l'articolo









(ANSA) – NUORO, 10 NOV – E’ rimasto bloccato con il suo

fuoristrada nell’alveo del Rio Quirra ad Arzana, in Ogliastra, a

causa all’innalzamento repentino del livello dell’acqua del

fiume dovuto alle piogge degli ultimi giorni. L’ uomo, un

allevatore 61enne è stato tratto in salvo intorno alle 10 dai

vigili del fuoco e dai sommozzatori e infine rifocillato: era

cosciente ma provato.

Il 61enne alle 7.30 circa stava attraversando il ponte del rio

Quirra quando la corrente ha sollevato il fuoristrada

trascinandolo dentro il fiume. A quel punto è riuscito a uscire

dall’abitacolo, a posizionarsi sul tettuccio del mezzo e ad

aggrapparsi alla vegetazione per rimanere in equilibrio. Dopo

aver dato l’allarme sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco

del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di Lanusei

e San Vito, le unità specialistiche dei sommozzatori di Cagliari

e l’elicottero Drago 61 dei Vigili del fuoco della base di

Alghero che ha fornito supporto alle squadre dei vigili a terra.

L’intervento è proseguito per mettere in salvo anche una pecora

e tre agnelli trasportati nel cassone del pick-up. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte