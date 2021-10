Maltempo: coppia in auto circondata da acqua, salvata da Vvf

Condividi l'articolo









(ANSA) – CATANIA, 30 OTT – Personale della sezione operativa

dei sommozzatori vigili del fuoco della Puglia, inviata in

supporto a Catania per l’emergenza maltempo, ha salvato una

coppia in difficoltà nella loro auto al Villaggio Delfino di

Vaccarizzo, contrada marinara a sud della città. I due, nel

tentativo di percorrere una strada interna, sono rimasti

bloccati nella vettura, durante un temporale, con l’abitacolo

che si è completamente allagato. I vigili del fuoco sommozzatori

soccorso la coppia, disorientata e in difficoltà, hanno messo in

sicurezza il veicolo e stanno verificando la fruibilità della

viabilità circostante. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte