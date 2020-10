Maltempo, crolla ponte Lenzino su Statale 45 nel Piacentino

Un ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15. Si tratta del Ponte Lenzino, tra i paesi di Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa 80 chilometri da Piacenza. Non risulta ci siano feriti. La strada statale che congiunge Piacenza a Genova è chiusa. Il ponte è da anni ammalorato – all’inizio dell’anno è stato oggetto di parziali lavori di messa in sicurezza – e a causarne il crollo potrebbe essere stata la piena del torrente Trebbia, in queste ore particolarmente violenta. Tre comuni – Ottone, Zerba e Cerignale – sono raggiungibili solo dal versante ligure.

Sul ponte crollato, ogni weekend transitano in genere migliaia di moto perché la Val Trebbia, quando c’è bel tempo, è meta molto ambita per escursioni e amanti delle due ruote.

L’Anas ha avviato un’indagine tecnica per approfondire le cause del cedimento. I tecnici sono sul posto per gli accertamenti. La strada è chiusa in località Corte Brugnatella (dal chilometro 78,210 al 78,285). Il traffico è deviato al bivio Montascolo e a ponte Organasco.

