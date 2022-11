Maltempo: cumuli di rifiuti dopo mareggiata a Fiumicino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Tronchi, plastica, polistirolo,

bottiglie di vetro, canne, detriti. Accanto ai pesanti disagi

per allagamenti e danni a strutture balneari, è questa, ancora

una volta come in analoghe situazioni, l’ “eredità” della

violenta mareggiata sulle scogliere a difesa della zona del

vecchio faro a Fiumicino, alla foce del Tevere. Cumuli di

rifiuti trascinati dalle onde sugli scogli ma anche sulla stessa

strada di accesso al comprensorio, assieme a fanghiglia. Una

parte di detriti è stata già rimossa sul piazzale più vicino al

Porticciolo ma rimangono ancora sedimenti sul ciglio della parte

finale di via del Faro. Anche sulle spiagge presenti detriti e

rifiuti. Una “tegola” che puntualmente ogni anno si ripresenta e

che costringe le amministrazioni costiere a subirne ancora una

volta le conseguenze ed a fare i conti per pianificare le

bonifiche. Negli ultimi mesi è stata quindi ormai completamente

vanificata la rilevante opera di bonifica dei detriti sulle

scogliere da parte del comune di Fiumicino e della Regione

Lazio, compiuta poco meno di due anni fa. Intanto, il capogruppo

della lista Crescere Insieme a Fiumicino, Roberto Severini, ha

lanciato un appello per i cittadini evacuati al Passo della

Sentinella che hanno avuto “danni, anche gravi, ai mobili

contenuti nelle case che si sono allagate: ora, molti residenti

si ritrovano con cucine, tavoli, sedie e quant’altro

completamente rovinato dall’acqua e non sanno come disfarsene.

Tenendo conto dello stato d’emergenza indetto dal Sindaco,

chiediamo di organizzare una raccolta speciale di rifiuti

ingombranti per venire incontro a tutti i cittadini costretti ad

affrontare questa spiacevole situazione. Altra soluzione

possibile sarebbe quella di posizionare a Parco Scagliosi degli

scarrabili, per dare modo ai residenti di liberarsi di queste

macerie”. (ANSA).



