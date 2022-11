Maltempo: declassata allerta da rossa a gialla in Sardegna

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 22 NOV – Declassata, da rossa a gialla,

l’allerta meteo in Sardegna diramata ieri dalla Protezione

civile regionale.

L’avviso di criticità ordinaria è valido sino alla mezzanotte di

oggi, martedì 22 novembre, per rischio idrogeologico

nell’Iglesiente; mentre per rischio idraulico e idrogeologico

sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, cioè

nella Sardegna centrale e occidentale dove nelle scorse ore si

sono registrate le maggiori precipitazioni, con esondazioni di

fiumi e canali, con decine di interventi delle squadre di vigili

del fuoco, barracelli e Protezione civile. (ANSA).



