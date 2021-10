Maltempo: Drpc, ‘Medicane’ a largo coste sud-est Sicilia

Condividi l'articolo









(ANSA) – CATANIA, 28 OTT – La perturbazione di tipo

ciclonico, il ‘Medicane’, che minaccia di impattare sulla

Sicilia è al momento a largo delle coste sud orientali

dell’isola. Se mantenesse questa distanza dall’isola potrebbe

avere un impatto minore rispetto a ciò che si è verificato a

Scordia e a Catania. Lo rende noto il Dipartimento regionale

della Protezione civile (Drpc) sottolineando che “preoccupano

però i venti che potrebbero raggiungere velocità elevate fino a

80-100 km/h e che pertanto potrebbero causare danni ad alberi,

verande, tettoie e cartellonistica pubblicitaria”. Il Drpc

Sicilia “raccomanda alla popolazione di usare la massima

prudenza e di attenersi alle norme di comportamento previste in

caso di pioggia intensa, evitando quindi spostamenti sia per non

intralciare i soccorsi e soprattutto per evitare di mettere a

rischio la propria incolumità”. (ANSA).



