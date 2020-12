Maltempo: esonda torrente nel vicentino, 20 portati in salvo

(ANSA) – VICENZA, 06 DIC – Una ventina di persone residenti

nella frazione di Settecà e a Torri di Quartesolo (Vicenza) sono

state portate in salvo dai vigili del fuoco dopo che

l’esondazione della roggia Caveggiara. In alcuni punti l’acqua

ha raggiunto oltre un metro d’altezza, allagando i piani bassi

delle abitazioni. Le squadre intervenute da Vicenza, Verona e

Rovigo con oltre 30 operatori tra cui gli operatori Speleo

Alpino Fluviali, hanno lavorato per portare fuori dalle case

tutte le persone che si trovano già in sicurezza nei piani alti.

(ANSA).



