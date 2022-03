Maltempo: forti raffiche vento, danni in aeroporto Palermo

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 31 MAR – A causa del forte vento, con

raffiche fino a 75 nodi, in serata sono crollate alcune

recinzioni a protezione di un cantiere dell’aeroporto Falcone

Borsellino di Palermo, tra i gate 1 e 8. E’ scattato il piano

di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i

passeggeri che erano all’interno. Lo rende noto la Gesap, la

società di gestione dei servizi a terra dello scalo,

sottolineando che non vi sono feriti. Il forte vento aveva già causato il dirottamento di sei voli

in arrivo a Palermo verso l’aeroporto di Catania. (ANSA).



—

