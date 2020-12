Maltempo: Friuli,allerta arancio, scuole chiuse in 57 comuni

(ANSA) – TRIESTE, 08 DIC – Scuole chiuse domani in 57 comuni

della provincia di Udine, nell’alto Friuli, a causa del maltempo

che imperversa nella zona e che ha fatto impennare il rischio

valanghe a 5 su 5 in Carnia e 4 su 5 nel Tarvisiano. Lo ha

disposto il prefetto di Udine, Angelo Ciuni, sulla scorta della

allerta arancio indicata dalla Protezione civile Fvg, con un

provvedimento firmato questa sera.

In Carnia e alto Friuli si temono possibili dissesti e

criticità idrauliche. Nell’area piove e nevica abbondantemente

da ore. Sappada è isolata per una slavina e sono oltre 800 le

utenze prive di energia elettrica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte