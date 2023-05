Maltempo in Emilia Romagna, raccolti 150mila euro per la popolazione colpita. Nuove campagne da Riccione e Bellaria

Non si ferma la macchina della solidarietà online in seguito al maltempo che sta colpendo diverse zone dell’Emilia Romagna. Sulla piattaforma GoFundMe sono già stati raccolti 150mila euro dall’inizio dell’alluvione.

A Riccione è partito un fundraising organizzato da un gruppo di ragazzi del luogo per aiutare tutti gli sfollati: “Con un piccolo gesto – scrive Carlotta, l’organizzatrice – possiamo fare un’enorme differenza per coloro che non hanno avuto la fortuna di poter ancora sedere sul proprio divano, per mangiare un piatto caldo nella propria cucina e dormire nel proprio letto”. È quanto successo alla sorella di Laura Zavalloni, a Cesena, che ha subito lanciato una campagna per aiutarla.

A Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, l’azienda di fiori e piante di Fabiana Moretti è letteralmente finita sott’acqua. La donna ha così lanciato una raccolta fondi che in un solo giorno ha ricevuto trecento donazioni e settemila euro.

I fondi raccolti da Martina Bacardi, personal fundraiser da Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, sono già stati trasferiti alla Croce Rossa Italiana e attestati da un aggiornamento.

In casi di emergenze l’intero team di GoFundMe lavora senza pause a controlli, facendo verifiche di tutte le campagne: le raccolte fondi affrontano una validazione prima dell’impostazione dei prelievi. La piattaforma assicura, attraverso la Garanzia GoFundMe, che le donazioni vadano sempre ai beneficiari designati e per le ragioni e gli scopi dichiarati nella campagna, altrimenti i donatori verranno rimborsati.

La pagina speciale creata per l’alluvione in Emilia Romagna, che raggruppa tutte le raccolte nate in questi giorni, ha ricevuto complessivamente 2.300 donazioni ed è raggiungibile al link https://gfme.co/alluvione- emiliaromagna