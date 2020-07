Maltempo: interventi Vvf per nubifragio nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 11 LUG – I vigili del fuoco di Bologna sono

stati impegnati in oltre dieci interventi, a partire dalle

17.30, per il violento nubifragio che ha colpito alcune zone del

Bolognese. In gran parte dei casi, si trattava di alberi

pericolanti o abbattuti, finiti sulle strade. Le località più

colpite sono state Castel San Pietro, Osteria Grande (dove un

albero è caduto su alcune auto in sosta), Ozzano Emilia, Sala

Bolognese.

A Castel San Pietro, i rami hanno danneggiato un impianto

semaforico sulla via Emilia e alcuni pali elettrici in via del

Conventino. (ANSA).



