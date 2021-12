Maltempo: Marche, forti piogge e vento. Neve ‘blocca’ Camerino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 11 DIC – L’allerta gialla/arancione

diramata dalla Protezione civile nelle Marche, a seconda delle

varie province, si è concretizzata da ieri pomeriggio in forti

piogge e raffiche di vento che hanno causato disagi in varie

zone, soprattutto dell’Anconetano, del Maceratese, del Fermano e

del settore costiero ascolano: una sessantina gli interventi dei

vigili del fuoco nella notte. E a Camerino (Macerata) una fitta

nevicata nella notte (30-40 cm caduti) ha bloccato il traffico,

rendendo necessari tanti interventi dei vigili del fuoco. A

Senigallia (Ancona), che il 3 maggio 2014 subì l’alluvione con

esondazione del Misa (180 milioni di euro di danni, 4 morti), il

Comune ha precauzionalmente chiuso oggi le scuole e posizionato

paratie sul ponte del fiume per prevenire una eventuale piena.

Pioggia copiosa e forti raffiche di vento per tutta la notte

in provincia di Ancona e anche stamattina con alcune strade

allagate: 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi

pericolanti, rami in strada e qualche allagamento. Alcuni negozi

del centro hanno preferito non aprire a causa del maltempo sta

bersagliando la città. Nel Maceratese, oltre agli interventi per

la neve a Camerino, pompieri in azione una quarantina di volte

nelle ultime ore sempre per piante pericolanti e allagamenti.

A Montegranaro (Fermo) un albero è caduto su un’auto in sosta

con all’interno un passeggero, rimasto illeso: sul posto i

vigili del fuoco che stanno intervenendo da alcune ore, senza

soluzione di continuità, con quattro strade, per i disagi

causati da pioggia e vento in tutta la provincia. Finora una

decina di interventi. Pioggia anche nell’Ascolano (5 interventi

Vvf) con disagi per ora contenuti concentrati nella zona

costiera di San Benedetto del Tronto dove però i sottopassi sono

per ora stati ‘risparmiati’ da allagamenti.

Qualche chiamata (una decina) per i vigili del fuoco anche in

provincia di Pesaro Urbino in particolare all’interno, nella

zona di Cagli, per rami e alberi caduti in strada. (ANSA).



