Maltempo: mareggiate s Senigallia e Marina di Montemarciano

(ANSA) – SENIGALLIA, 22 NOV – Le mareggiate previste con

l’ultima ondata di maltempo hanno invaso la spiaggia di

Senigallia (Ancona), riempiendola di tronchi, rami e detriti. Il

tutto ad appena 48 ore dalla notte di paura tra sabato e

domenica per il livello del fiume Misa che ha rischiato di

esondare nuovamente. Oggi i tutti i 14 km di lungomare

senigalliese sono stati sferzati da forti raffiche di vento e

battuti da mare molto mosso. Le correnti hanno rigettato

sull’arenile, sia quello nord che quello sud, enormi quantità di

legna. Il mare grosso ostacola il deflusso del fiume Misa e

l’avviso di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica,

vento e mare, valido per tutta la giornata di martedì 22

novembre è stato prorogato fino alle 14 di mercoledì 23, con la

minaccia di intensi rovesci. Il Comune sta valutando una nuova

chiusura delle scuole e dei centri diurni. Problemi anche a

Marina di Montemarciano (Ancona), dove il lungomare Buglioni è

stato chiuso al traffico poiché il mare sta invadendo la strada.

Già soggetta a forti erosioni, la corsia nord del litorale è

attualmente invasa in più tratti dalla ghiaia con cui era stato

effettuato quest’estate il ripascimento. Danni ingenti agli

stabilimenti balneari, tra cui il Ristorante Bar Heidi:

imprenditori e residenti sono nuovamente sul piede di guerra per

una situazione che si protrae da anni. (ANSA).



—

