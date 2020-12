Maltempo: nel Bolognese allagamenti e danni in Appennino

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco per l’ondata di

maltempo che ha colpito anche il Bolognese, in particolare

l’Appennino. Pioggia e vento forti hanno provocato diversi

allagamenti e la caduta di alberi anche sulle strade.

Diverse le chiamate di soccorso arrivate alla centrale

operativa del 115. A Lizzano in Belvedere, in via del Molinetto,

una frana ha ostruito un fosso e l’acqua è tracimata.

Allagamenti anche a San Benedetto Val di Sambro: i Vigili del

fuoco sono intervenuti in via Cedrecchia con motopompe per

aspirare l’acqua. Alberi caduti a Granaglione e a Castiglione

dei Pepoli. Al momento non risulterebbero persone ferite.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte