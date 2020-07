Maltempo: nel Bolognese vento e grandine, interventi dei Vvf

(ANSA) – BOLOGNA, 31 LUG – Forte vento e temporale nel

pomeriggio nel Bolognese. L’improvviso maltempo ha spezzato

l’ondata di caldo portando pioggia e grandine e anche alcuni

danni, come alberi divelti, rami pericolanti, auto danneggiate,

garage e magazzini allagati. Sono stati diversi, una ventina,

quelli segnalati alla centrale operativa, gli interventi dei

Vigili del fuoco in particolare a Pianoro, Vergato, San Giovanni

in Persiceto, Castel San Pietro Terme e Medicina. (ANSA).



