Neve al Passo delle Radici, nel Modenese. E’ partito con un intervento di spalatura sulla strada Provinciale 324 nel comune di Frassinoro il piano neve della Provincia di Modena: in mattinata i mezzi sono intervenuti per tenere pulito il tratto di strada, dove sono caduti, nella notte, i primi fiocchi, quattro centimetri di neve, limite per il quale è prevista l’uscita dei mezzi. (ANSA).



