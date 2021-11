Maltempo: neve su nord Sardegna, scuole chiuse in vari paesi

Condividi l'articolo

(ANSA) – SASSARI, 29 NOV – La neve arriva anche nel Nord

Sardegna, tra Goceano, Monte Acuto e Gallura. Centri urbani

imbiancati e difficoltà negli spostamenti hanno indotto i

sindaci di Pattada, Buddusò e Alà dei Sardi ( Sassari) a

chiudere le scuole almeno per oggi.

Ogni decisione per i prossimi giorni è rinviata in seguito alla

nevicata prevista per il tardo pomeriggio di oggi.

Disagi e maltempo anche a Nughedu San Nicolò e in altre aree di

competenza della Provincia di Sassari, che sta intervenendo coi

mezzi spargisale per favorire la viabilità in tutto il

territorio. (ANSA).



