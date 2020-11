Maltempo: neve sull’Appennino modenese, strade pulite

(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – Neve sull’Appenino modenese, con

poco più di cinque centimetri di neve caduti nella zona di

Montefiorino, Frassinoro, il passo delle Radici, Pievepelago,

Piandelagotti e la parte più alta del Frignano sopra Sestola.

Questa mattina sono usciti i mezzi spalaneve e spargisale sulle

strade, tutte percorribili con catene o gomme da neve. I tecnici

del servizio viabilità della Provincia raccomandano comunque

prudenza agli automobilisti.

Per tenere pulita la rete di oltre mille chilometri di strade

provinciali, la Provincia di Modena dispone quest’anno di 188

mezzi di cui 132 spartineve, tutti di ditte private

convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte