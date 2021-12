Maltempo: neve, temporali e forti venti al Centro-Nord

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – Una nuova perturbazione atlantica

porterà una fase di maltempo su gran parte dell’Italia, con

nevicate a bassa quota, precipitazioni e un rinforzo dei venti,

specialmente al Centro-Nord. Lo indica un’allerta meteo della

Protezione civile.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, nevicate fino a

quota di pianura o di fondovalle, dapprima su Piemonte,

Lombardia, entroterra Ligure e, in successiva estensione, su

Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Emilia Romagna

occidentale, settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli

Venezia Giulia, con apporti al suolo localmente moderati, fino

ad abbondanti nelle quote più alte. Le nevicate saranno

associate a possibili gelate sui settori della pianura padana

centro-orientale.

Dalla mattinata di domani, inoltre, si prevedono temporali su

Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati

da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente

attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre,

venti di burrasca dai quadranti meridionali su Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e

Molise. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste

esposte.

Valutata per domani allerta gialla sull’intero territorio di

Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata e su parte di Abruzzo,

Calabria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Veneto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte