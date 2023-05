Maltempo: nuova allerta rossa in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione anche su alcuni settori del Veneto.

Allerta gialla in Trentino Alto Adige, Abruzzo, Marche, Umbria e Campania. Il maltempo, infatti, continuerà anche nella giornata di giovedì su buona parte delle regioni peninsulari, con fenomeni più significativi e persistenti sulle aree a ridosso dell’alto Adriatico. Dal primo mattino di giovedì persisteranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Bomba d’acqua nel Grossetano. L’Aurelia Vecchia è chiusa perchè il torrente Salica che è in piena ed è esondato nelle zona di Vallerotana. Problemi nelle campagne di Roselle e Braccagni, intorno al capoluogo. Da Grosseto, per raggiungere Braccagni, ci sono le deviazioni per la Superstrada. Parzialmente allagata anche la strada dello Sbirro. Nella Piana del Grossetano dove si trovano molti poderi, sono al lavoro i vigili del fuoco, polizia municipale e Consorzio di bonifica per mettere in sicurezza l’area. Colpita anche la zona del Vaticino, la stessa che era stata interessata dall’alluvione del dicembre del 2022.



