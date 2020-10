Maltempo: P. civile Lazio, allerta gialla da oggi per 24 ore

(ANSA) – ROMA, 04 OTT – “Il Centro Funzionale Regionale rende

noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi

l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione

che dal pomeriggio di oggi e per le successive 18-24 ore, si

prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a

puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha

effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e

pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per

criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali

su tutte le zone di allerta del Lazio”. Lo comunica in una nota

la Protezione Civile del Lazio. (ANSA).



