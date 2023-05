Maltempo: Pausini, alle istituzioni chiedo massima attenzione

Condividi l'articolo

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)”. Lo scrive sui social Laura Pausini.

“A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti – aggiunge l’artista – chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno.

Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana”.

