Maltempo: Pausini, ‘mamma e babbo l’esempio di una vita’

Condividi l'articolo

Laura Pausini pubblica sui suoi canali social una foto dei genitori armati di stivali, giacconi e scope che spalano il fango in Emilia Romagna. La scena, immortalata a Solarolo, li ritrae intenti a pulire l’ingresso della sede del fanclub della cantante. E l’artista scrive: “Mamma e Babbo. L’esempio di una vita”.

La commozione dell’artista per la sua regione si sente tutta, e manifesta il suo supporto all’Emilia Romagna. La sua Solarolo è tra i paesi coinvolti dall’alluvione che sta colpendo l’area in questi giorni e dai social Pausini ha invitato alla mobilitazione, sostenendo la raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità colpite dalle alluvioni e dalle frane organizzata dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e alla protezione civile dell’Emilia-Romagna. Postando altre foto di Solarolo allagata, in bianco e nero poi, ha commentato: “Questa è Elisa, la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo. Ma oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna. Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte