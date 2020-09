Maltempo: pompiere “eroe” premiato dalla città di Verona

(ANSA) – VENEZIA, 02 SET – Non si sente un eroe, dice di aver

far fatto solo il suo lavoro Danilo Marino, il vigile del fuoco

che nella notte del 30 agosto, è rimasto per ore in balia

dell’Adige per tentare di salvare una persona. Il pompiere della

squadra fluviale è stato trascinato per 16 chilometri dalla

corrente del fiume in piena, da Verona a Zevio, prima di essere

tratto in salvo da una squadra di colleghi. Riconosce però di

essere stato fortunato, perché il lieto fine della sua avventura

non era scontato. Oggi il vigile del fuoco in servizio nel

municipio di Verona ha ricevuto i ringraziamenti e l’encomio del

sindaco Federico Sboarina, insieme alla medaglia della città e

alla pergamena. Un incontro che il primo cittadino ha voluto

perché “gesti come questi non devono passare inosservati, c’è un

limite oltre il quale la professionalità diventa generosità

incondizionata, non tutti sono disposti a mettere a rischio la

propria vita per salvare quella altrui”. “Quanto accaduto nella

sera del 30 agosto – ha aggiunto – è la certificazione di ciò

che i Vigili del fuoco fanno quotidianamente per soccorre i

cittadini, in qualsiasi situazione, anche le più rischiose,

anteponendo la salvezza altrui alla loro”. Poi, rivolto a

Marino: “sfido a trovare un solo veronese che oggi non vorrebbe

abbracciarti per ringraziarti non solo del gesto e di quanto

vissuto personalmente durante il soccorso in Adige, ma anche

dello straordinario esempio che tutto ciò rappresenta

soprattutto per le generazioni più giovani. Ciò che hai fatto ha

dell’incredibile e testimonia come la generosità possa arrivare

a questi livelli. Il sindaco ha infine rivolto un pensiero al

giovane finito in Adige che risulta ancora disperso. (ANSA).



