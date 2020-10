Maltempo, prolungato codice giallo per piogge in Toscana

(ANSA) – FIRENZE, 03 OTT – Nuovo codice giallo in toscana per

piogge e temporali dalle 20 di stasera, sabato 3 ottobre, e per

tutta la giornata di domani. Lo ha emesso la sala operativa

della Protezione civile regionale, L’allerta interesserà

inizialmente, dalle 20 di stasera fino alle 8 di domani, la

Lunigiana e la Versilia.

I fenomeni temporaleschi si estenderanno nella giornata di

domani al resto della regione, ad esclusione delle aree

Valdichiana, Fiora, medio Ombrone grossetano, costa grossetana e Valtiberina. I venti saranno oggi di libeccio, con locali forti

raffiche sui crinali appenninici. Domani sono previsti da sud

con forti raffiche su crinali appenninici, zone collinari e

costa. Mare molto mosso già da oggi a nord dell’Elba, con

tendenza ad aumentare il moto ondoso nella serata di domani.

(ANSA).



