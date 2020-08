Maltempo: Protezione civile, allerta arancione in 4 regioni

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Il Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che

prevede, dal pomeriggio di oggi, precipitazioni da sparse a

diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale,

inizialmente su Valle D’Aosta, in estensione, nella giornata di

domani, a Liguria, Emilia-Romagna, e Toscana. I fenomeni

saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente

attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in corso è stata valutata

per la giornata di domani allerta arancione sulla Provincia

autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Veneto, Piemonte

e Liguria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Valle D’Aosta,

Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, su parte di

Emilia-Romagna e Toscana e sui settori rimanenti di Piemonte,

Lombardia, Veneto e Liguria. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte