Maltempo provoca danni a cantiere, chiuso museo Bronzi Riace

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 20 MAG – Il forte vento che da

stamani sta interessando Reggio Calabria, oltre ad avere

provocato una vittima, sta causando danni in varie zone della

città. Diversi sono stati gli alberi caduti per le strade in

vari quartieri di Reggio.

Il Museo archeologico nazionale, che ospita le statue dei

Bronzi di Riace, è stato costretto a chiudere a causa dei danni

causati alla recinzione del cantiere di piazza De Nava. Per

motivi di sicurezza, infatti, è stata transennato il marciapiede

antistante il museo, chiudendo la via d’accesso al Marrc. Il

direttore e il personale hanno fatto uscire in sicurezza i

visitatori presenti al Museo che riaprirà al pubblico quando le

condizioni di sicurezza lo consentiranno.

A causa del messaggio di allertamento diffuso dalla

Protezione civile regionale, l’Amministrazione comunale di

Reggio ha disposto per la giornata odierna e fino al cessare

dell’emergenza maltempo, la chiusura di tutti i cimiteri

cittadini. (ANSA).



