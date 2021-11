Maltempo: scuole chiuse anche domani a Cagliari

Condividi l'articolo









(ANSA) – CAGLIARI, 15 NOV – Scuole ancora chiuse per il

maltempo anche domani a Cagliari. Lo stop alle lezioni è stato

prorogato dal sindaco Paolo Truzzu in seguito alla nuova allerta

meteo arancione che prevede situazioni di criticità, rischio

idrogeologico e rischio idraulico sino alla mezzanotte di

martedì 16.

Scuole chiuse anche a Capoterra, centro a una ventina di

chilometri dal capoluogo particolarmente colpito dal maltempo.

La scelta del Comune di Cagliari è legata anche all’esigenza di

limitare la circolazione delle auto. L’ordinanza prevede la

chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado con

conseguente sospensione delle attività didattiche e dispone che

i dirigenti scolastici garantiscano, comunque, il presidio dei

plessi per consentire le necessarie verifiche tecniche.

Chiusi anche parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei,

asili nido e cimiteri con San Michele che resterà comunque

agibile solo per la ricezione delle salme. È il secondo stop

consecutivo alle lezioni a scuola dopo l’alt imposto in seguito

alla bomba d’acqua che si è abbattuta sul Cagliaritano ieri.

(ANSA).



