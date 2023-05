Maltempo: Senigallia, piena del Misa in centro senza esondazioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 16 MAG – È passata pochi minuti fa nel

centro di Senigallia, in provincia di Ancona, senza esondazioni

e senza provocare ulteriori danni, la piena del fiume Misa. Ora

il corso d’acqua è leggermente calato di livello e la situazione

sta migliorando anche perché non piove da alcune ore ed è uscito

anche un po’ di sole.

Restano chiusi comunque, per il momento, gli esercizi

commerciali lato fiume e resta ancora in vigore l’ordinanza del

sindaco Massimo Olivetti per i residenti di tenersi ai piani

alti delle abitazioni. Nell’immediatezza del passaggio della

piena, il corso d’acqua ha accelerato, increspandosi

vistosamente. Le acque del fiume hanno toccato le parti

inferiori dei ponti, trascinando con sé rami e altri detriti.

Il corso del fiume è rimasto costantemente monitorato dalle

forze dell’ordine e molte persone hanno seguito a lato del Misa,

il passaggio della piena. A causa delle forti precipitazioni di

stamattina, alcuni locali seminterrati della zona si sono

allagati così come alcune strade e sottopassi che collegano il

centro con il lungomare. Sono dovuti intervenire anche i vigili

del fuoco con le idrovore in alcune situazioni.

La successiva piena del fiume però non ha causato, finora,

altri danni. (ANSA).



—

