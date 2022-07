Maltempo: soccorsi due alpinisti in ipotermia sul Monte Rosa

Condividi l'articolo

(ANSA) – AOSTA, 28 LUG – Sono stati tratti in salvo due

alpinisti spagnoli bloccati a causa del maltempo nel gruppo del

Monte Rosa a 4.000 metri di quota. Recuperati in stato di

ipotermia dal Soccorso alpino valdostano in elicottero, sono

stati portati all’ospedale Parini di Aosta.

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa

alle 19.30. I due non potevano percorrere la via di discesa

nella zona delle Rocce della Scoperta (Colle del Lys) anche a

causa dell’ipotermia che non permetteva loro di muoversi.

Dopo il primo tentativo in elicottero non andato a buon fine

a causa delle pessime condizioni meteo, una squadra di

soccorritori è stata portata 300 metri più a valle ed ha

raggiunto via terra i due alpinisti, che sono stati recuperati

grazie all’elicottero. (ANSA).



