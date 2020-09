Maltempo: sottopassaggio allagato, soccorso automobilista

(ANSA) – BOLOGNA, 08 SET – Serata di lavoro per i Vigili del

fuoco che, anche nel Bolognese, sono stati impegnati per le

conseguenze dell’ondata di maltempo. Tra ieri e la oggi, per

alcuni alberi e pali pericolanti sistemati in mattinata, si sono

registrati, in tutto, una quindicina di interventi.

Intorno alle 21, in Valsamoggia, una squadra, sulla SP569 via

Provinciale Ovest, ha portato in salvo un automobilista rimasto

bloccato nel sottopassaggio allagato. Per l’acqua alta il

veicolo non poteva procedere, il conducente è stato fatto uscire

dall’abitacolo. I Vigili del fuoco sono stati impegnati anche

per l’allagamento di una centrale termica a Bazzano. (ANSA).



—

