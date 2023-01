Maltempo: temperature giù in Calabria, neve sui rilievi

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 20 GEN – Temperature in picchiata e

nevicate sui rilievi con qualche spolverata anche al di sotto

degli 800 metri in Calabria dove, nel resto della regione,

durante la notte, non sono mancati la pioggia a tratti anche

intensa e il vento forte.

Sono scese sotto lo zero le temperature in diverse località

della Sila come a Camigliatello e Lorica e in altre località di

montagna della regione. Le piste sono innevate. Situazione

analoga si registra anche sulle cime del Pollino e

dell’Aspromonte. Anche qui, infatti, la colonnina di mercurio ha

subito un brusco calo. Imbiancati i tetti delle abitazioni e

delle auto in molti comuni della Presila Cosentina e Catanzarese

e sulle Serre. Si teme per il ghiaccio. Mare molto mosso sul

versante tirrenico, dove nelle ultime ore si sono già registrate

delle mareggiate. Al momento non vengono segnalati particolari problemi per quanto

riguarda la viabilità ordinaria e autostradale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte