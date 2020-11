Maltempo: temporale e tromba d’aria a Catania

(ANSA) – CATANIA, 28 NOV – Una tromba d’aria, formatasi in

mare, ha attraversato il lungomare della Plaia a Catania,

spostandosi poi nei rioni San Giuseppe la Rena, San Francesco la

Rena e al Villaggio Santa Maria Goretti, dove si trova

l’aeroporto. I vigili del fuoco del comando provinciale sono

intervenuti per danni alle abitazioni e in particolare ai tetti:

sono state oltre cinquanta le richieste di soccorso. Sono in

corso interventi e verifiche, ma non risultano danni a persone.

Su Catania e provincia piove incessantemente dal pomeriggio.

Diversi automobilisti rimasti bloccati in sottopassi sono stati

salvati dai pompieri. A Giarre, in contrada Rovettazzo, per il

crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti sono

state evacuate da una palazzina di tre piani sei famiglie, in

totale 21 persone, comprese due con disabilità. (ANSA).



