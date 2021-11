Maltempo: temporale nel Salento, danni e allagamenti

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 14 NOV – Un violento temporale si è abbattuto

questa mattina su

molti comuni del Salento e su Lecce provocando allagamenti e

smottamenti. Tra i comuni più colpiti quello di Castro dove sono

caduti quasi 100 millimetri di pioggia in pochissimo tempo. Il

violento acquazzone ha provocato l’allagamento delle strade e

alcuni crolli di muretti a secco e di recinzione come quello che

delimita il boschetto comunale. Crolli si registrano in zona

Zinzulusa e sulla strada panoramica che conduce a Marittima. La

situazione più grave si registra a Castro Alta per lo

smottamento di una vasta porzione della passeggiata intorno al

Castello. Chiuse temporaneamente le strade d’ingresso al paese.

Sul posto stanno operando i vigili urbani e i volontari della

protezione civile. (ANSA).



—

