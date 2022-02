Condividi l'articolo

Temporali e neve imperversano sul Centro e al Sud. Oggi allerta arancione per il maltempo in Puglia; gialla in altre cinque regioni d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche e Molise. Previste ancora piogge abbondanti e nevicate copiose fin sopra i 400 metri. Bel tempo invece sul resto delle regioni italiane.

