Maltempo: temporali e venti forti al Centro-Sud

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Una perturbazione di origine

atlantica sta determinando una fase di diffuso maltempo sulle

regioni settentrionali e centrali, con nevicate anche in pianura

al Nord. Nelle prossime ore piogge e temporali si estenderanno

al Sud, specie sul versante tirrenico, con venti forti. Lo

indica un’allerta meteo della Protezione civile.

L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, temporali su

Campania, Molise e Abruzzo, in estensione, dalle prime ore di

domani a Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati

da rovesci di forti intensità, locali grandinate, frequente

attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre,

venti da forti a burrasca su Sicilia, Calabria e Puglia.

Mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico

su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero

territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, su settori di Sicilia e Sardegna. (ANSA).



