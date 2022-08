Maltempo:danni nel Ferrarese, gru cade su villette a schiera

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 18 AGO – Danni, da maltempo – a causa di

precipitazioni ad alta intensità nel pomeriggio e nella serata

di ieri – nel Ferrarese. Gli episodi più gravi a Bondeno,

colpita da una tromba d’aria e nella frazione di Boara a Ferrara

dove una gru, a seguito del vento forte è franata su alcune

abitazioni. Non si sono si sono registrati feriti, ma danni

ingenti alle strutture.

“Una gru – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di

Ferrara, Alan Fabbri – è caduta su tre villette a schiera a

Boara. Nessun ferito, i soccorsi sono sul posto per le

operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti.

Presente anche l’assessore alla protezione civile, Nicola Lodi .

Pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie” Nel capoluogo estense il vento ha provocato la caduta di

alberi sulle vie e ha scoperchiato alcuni pannelli e cartelli

stradali. In provincia disagi alla viabilità per alberi caduti

sulle strade di collegamento con il Modenese e a Bondeno,

colpito da una tromba d’aria con diversi danni a edifici, anche

con tetti scoperchiati, ma nessun danno registrato alle persone.

Quella passata, osserva sul suo profilo Facebook il sindaco

di Bondeno, Simone Saletti è stata “una lunga notte per

percorrere ancora una volta tutto il nostro territorio

profondamente colpito da un anomalo temporale e fare il punto

sul contenimento dell’emergenza. Tante le squadre di Protezione

Civile, Vigili del Fuoco volontari di Bondeno ed effettivi da

diversi comandi di molte province, Forze dell’ordine ancora al

lavoro. Le prossime ore – aggiunge – saranno dedicate al

censimento degli ingenti danni”. Al riguardo puntualizza, “sarà

attivo un indirizzo mail dedicato. Ho avuto un colloquio

telefonico con il presidente Bonaccini e con l’assessore

regionale Priolo i quali hanno garantito il massimo supporto

dell’Emilia-Romagna a Bondeno”.

E sulla situazione di Bondeno, sempre su Facebook, è

intervenuto ieri sera lo stesso Bonaccini. “A Bondeno – scrive

– tromba d’aria: danni al patrimonio pubblico e privato. Già

attivata protezione civile regionale e ho sentito, assieme

all’assessore Priolo, il sindaco Saletti. Domani mattina

sopralluogo in loco”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte