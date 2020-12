Maltempo:E-R, chiesto al Governo lo stato di emergenza nazionale

(ANSA) – BOLOGNA, 07 DIC – Firmata dal presidente della

Regione, Stefano Bonaccini, la richiesta – rivolta al Governo –

dello stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal

maltempo che ieri si è abbattuto sull’Emilia-Romagna, in

particolare sulla provincia di Modena, che ha visto

l’esondazione del Panaro e la piena del Secchia.

Nel frattempo, spiega una nota, la Giunta regionale ha

stanziato 2 milioni di euro per i ristori economici dei pubblici

esercizi colpiti, in particolare il commercio, soprattutto

piccoli negozi, bar e ristoranti.

“Le persone, le famiglie e le attività colpite sappiano che

la Regione è al loro fianco, da subito – osserva Bonaccini -: la

cosa più importante adesso è fare tutto ciò che è necessario per

tornare in pochi giorni alla maggiore normalità possibile,

facendo rientrare nelle proprie case chi le ha dovute lasciare e

far ripartire pubblici esercizi e piccole attività, partendo da

chi era già stato penalizzato dalle misure restrittive

anti-Covid. Per questo – chiosa il presidente emiliano-romagnolo

– abbiamo stanziato subito due milioni di euro, come prima

disponibilità per far fronte alle necessità. Ho chiesto intanto

al Governo rapidità nell’avviare e completare le procedure

necessarie a stanziare i fondi per i danni e quelli per i

risarcimenti per cittadini e aziende, nessuno escluso, trovando

piena disponibilità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte