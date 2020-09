Maltratta madre e nonna per i soldi della droga, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 12 SET – Aveva bisogno di soldi per

comprarsi della droga, marijuana e forse anche cocaina secondo

gli investigatori, e per questo motivo era pronto a picchiare la

madre, a maltrattarla all’improvviso oppure ad aggredire

verbalmente la nonna. Scene che si ripetevano spesso, fino a

ieri sera, quando è scattato l’intervento dei carabinieri di

Imola (Bologna). Il protagonista di questa vicenda è un ragazzo

di 20 anni, ora accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni

personali aggravate e tentata estorsione.

Per i carabinieri potrebbe essere stata proprio la necessità

di acquistare lo stupefacente ad aver tirato fuori il carattere

violento del ragazzo che, per ottenere una cosa, faceva ricorso

alla violenza fisica e psicologica. Qualche giorno fa, il

20enne, rientrando a casa, se l’era presa con la nonna paterna

insultandola perché si sbrigasse a preparargli un piatto di

pasta. In quell’occasione, la situazione era degenerata al punto

che il giovane aveva preso a calci e pugni la madre,

costringendola, dopo averle scaraventato contro una sedia, a

chiudersi in bagno. Stanca e spaventata la donna ha però

reagito, chiamando i carabinieri. Informata della situazione la

Procura ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in

carcere, misura che è stata emessa dal Gip del Tribunale di

Bologna, Francesca Zavaglia. Così il 20enne è finito in

carcere, per aver offeso e picchiato sua madre, allo scopo di

estorcerle denaro per comprare la droga. Il giovane è stato

anche segnalato alla Prefettura, perché durante le fasi

dell’arresto, è stato trovato in possesso di qualche grammo di

marijuana. (ANSA).



