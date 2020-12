Maltrattamenti all’asilo in Gallura, due maestre a processo

(ANSA) – TEMPIO PAUSANIA, 03 DIC – Il gup di Tempio Pausania,

Marco Contu, ha rinviato a giudizio Katia Tocca e Paola Tali,

accusate rispettivamente di maltrattamenti e omessa denuncia

nell’ambito della vicenda giudiziaria scaturita nel 2018 dalle

segnalazioni dei genitori di alcuni bambini che frequentavano

l’asilo comunale di Arzachena: per la Procura sarebbero stati

vittime di percosse, umiliazioni e insulti. Stando alle

risultanze delle indagini, Katia Tocca sarebbe l’autrice dei

maltrattamenti, mentre Paola Tali, titolare della cooperativa

che gestiva l’asilo, avrebbe taciuto pur sapendo.

Le vittime sono 25 bambini di età comprea tra gli 8 mesi e i

2 anni. Il processo si aprirà il 24 marzo, come è stato deciso

oggi al termine dell’udienza preliminare cui ha partecipato la

sostituta procuratrice Nadia La Femina, che ha assunto in corsa

la titolarità dell’inchiesta, e gli avvocati delle 13 famiglie

che si sono costituite parti civili: i legali Domenica Gala,

Giovanna Maria Poggi, Francesca Agostina Pileri e Christian

Cicoria. Tra le parti civili c’è anche il Comune di Arzachena,

rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini. Le due maestre

sono invece difese da Egidio Caredda, Jacopo Merlini e Roberto

Diomedi.

L’educatrice e la titolare della cooperativa per cui lavorava

erano state denunciate per i maltrattamenti su sei alunni. Al

termine di una prima inchiesta la stessa Procura aveva chiesto

l’archiviazione, ma un anno fa la pm La Femina, acquisito il

fascicolo, ne aveva sollecitato la revoca, unendosi all’istanza

degli avvocati di parte civile. Gli atti erano stati quindi

ritrasmessi e da allora sono emersi nuovi elementi, fino alla

scoperta di 25 presunti casi di maltrattamenti. Oggi il gup,

ritenendo valide e fondanti le motivazioni, ha rinviato a

giudizio le due maestre. “Possiamo ritenerci soddisfatte della

decisione del giudice – commenta l’avvocata Domenica Gala, che

assiste otto delle parti civili insieme alla collega Giovanna

Maria Poggi – È una battaglia iniziata tempo fa e che ha avuto

fasi non facili da superare. Ora ci aspettiamo che il processo

faccia giustizia per i bambini che hanno subito i maltrattamenti

e per i loro familiari”. (ANSA).



