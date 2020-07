Maltrattava da anni compagna, bloccato in autostrada

(ANSA) – PISA, 27 LUG – Ha finto di parlare al telefono con

una vecchia amica e così ha permesso alla polizia di

rintracciarla e arrestare il compagno violento che la

maltrattava da anni. L’episodio è avvenuto ieri tra Cesena e

Pisa e ha visto protagonista una coppia residente a Livorno. In

particolare la polizia ha appositamente istituito posti di

controllo per intercettare alla barriera autostradale di Pisa il

caravan sul quale la coppia stava rientrando a casa: alla vista

degli agenti la donna, 40 anni, italiana, è scappata dal veicolo

ed è corsa incontro ai polizitti i quali hanno poi bloccato il

compagno. La donna, secondo quanto riferito dalla questura

pisana, “da anni maltrattata dal compagno di origini albanesi ha

trovato il coraggio di denunciare le violenze subite al culmine

dell’ennesima lite con il fidanzata all’interno dell’ippodromo

cesenate dove la coppia era” andata per lavoro. (ANSA).



