Man City omaggia Liverpool con passerella d’onore

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Spettacolo all’Etihad Stadium prima del fischio d’inizio di Manchester City-Liverpool. I Citizens, campioni uscenti della Premier League, hanno reso omaggio durante l’ingresso in campo ai nuovi campioni, il Liverpool. Al momento di entrare in campo, i giocatori di Pep Guardiola si sono schierati ai due lati del tunnel per una passerella d’onore nei confronti dei Reds guidati da Jurgen Klopp, vincitori di una Premier dominata fin dall’inizio. (ANSA).



