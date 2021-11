Manager arrestato: ordinanza per Di Fazio, altre 4 violenze

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 29 NOV – Una nuova ordinanza di custodia

cautelare per altri 4 casi di violenza sessuale è stata emessa

per Antonio Di Fazio, il manager arrestato a maggio e già a

processo con rito abbreviato per aver attirato una studentessa

di 21 anni nel suo appartamento con il pretesto di uno stage

formativo nella sua azienda, la Global Farma, che avrebbe reso

incosciente con una dose massiccia di tranquillanti per abusare

di lei e fotografarla. Il provvedimento del gip di Milano Chiara

Valori è in corso di notifica e riguarda un filone

dell’indagine, anche per tentato omicidio, condotta dai

carabinieri coordinati dalla Procura. (ANSA).



