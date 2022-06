Mancano i vigili e la sindaca vieta i cortei funebri

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 28 GIU – A Castelverde, 6mila abitanti circa

in provincia di Cremona, mancano i vigili urbani (ce ne sono

solo due) e la sindaca al secondo mandato, Graziella Locci, ha

vietato i cortei funebri a piedi “per motivi di sicurezza”. Per

raggiungere i cimiteri del paese, infatti, bisogna attraversare

via Bergamo, strada provinciale molto trafficata. A dare notizia

del provvedimento del Comune è oggi il Corriere della Sera nelle

pagine locali.

“Per consentire che l’attraversamento avvenga in sicurezza,

per scongiurare possibili pericoli alla circolazione stradale di

veicoli e pedoni — spiega la sindaca —, dobbiamo garantire la

presenza di personale che non sempre abbiamo a disposizione”. Il

punto è che i vigili sono pochi: “Ne abbiano solo due. Tale

carenza di personale non consente di assicurare sempre la

presenza degli agenti durante i cortei funebri, perché chiamati

a svolgere altre mansioni di natura

istituzionale. Abbiamo attivato la convenzione con la Polizia

locale di Cremona che dal Comando ci manda un vigile

quattro mattine al mese, ma il territorio è così vasto che è

impossibile presidiarlo tutto”. Da qui lo stop a seguire il

feretro a piedi sino ai cimiteri, esteso a tutto il territorio

comunale “per non creare differenziazioni, anche se in casi

particolari è possibile chiedere deroghe agli uffici

municipali”, prosegue il sindaco. L’ordinanza, tre pagine in

tutto, regolamenta orari dei funerali e divieti. Chi

trasgredisce, sarà multato. Non solo: “Ai trasgressori –

sottolinea la sindaca -verrà, in ogni caso, addebitata qualunque

responsabilità derivante da comportamenti non conformi a quanto

prescritto”. “Mi spiace toccare queste tematiche delicate e care

ai cittadini, ma mi sta particolarmente a cuore la sicurezza.

Non ho potuto fare a meno di prendere questa decisione”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte