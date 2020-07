Mancati versamenti Iva per 11 mln, sequestro preventivo

Avevano presentato regolarmente le dichiarazioni annuali Iva 2017 e 2018 ma dei 12 milioni di euro di imposta da versare ne hanno pagato solo una minima parte. Per questo i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Parma Mattia Fiorentini nei confronti di due importanti società cooperative parmensi, per omessi versamenti dell’Imposta sul valore aggiunto, per un ammontare complessivo di oltre 11 milioni di euro. Le due società, facenti parte del medesimo gruppo cooperativo, operano nel settore della logistica e dei trasporti ed il provvedimento ha portato al sequestro di 12 unità immobiliari, quote societarie per oltre quattro milioni di euro e denaro contante.

